City su Reijnders: il Milan si aspetta questa settimana il rilancio degli inglesi

vedi letture

Il Manchester City, dopo che il Milan ha rifiutato la sua prima offerta per Tijjani Reijnders da circa 60 milioni di euro, insiste per prendere subito il centrocampista rossonero e portarlo negli Stati Uniti per l Mondiale per Club che inizierà a metà giugno. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, in via Aldo Rossi, sede del quartier generale rossonero, dopo i contatti diretti con i Citizens, si aspettano già questa settimana il rilancio degli inglesi che dovranno alzare la loro proposta oltre quota 70 milioni di euro.

Se Pep Guardiola lo vuole davvero già per il Mondiale per Club, il tempo non è molto per chiudere questa operazione. L'olandese, da parte sua, spinge per volare in Inghilterra dove guadagnerà oltre il doppio di adesso e giocherà in Champions League.