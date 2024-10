CorSera - Bologna-Milan rinviata? Lega Serie A poco favorevole all’ipotesi dello spostamento: ci sarebbe il problema di quando recuperare la gara

vedi letture

Bologna-Milan si giocherà o no? Nelle prossime ore si saprà con certezza, ma le ultime ore sono state caratterizzate da parecchio caos dopo la decisione del sindaco bolognese di sospendere la partita per motivi di ordine pubblico (il quartiere Porto-Saragozza che ospita l’impianto è uno dei più colpiti dall’alluvione di sabato scorso, numerose strade sono ancora impraticabili).

Come spiega stamattina il Corriere della Sera, la Lega Serie A è però poco favorevole allo spostamento della partita perchè ci sarebbe poi il problema di trovare una data per recuperarla visto che i calendari sono già saturi di impegni nazionali e internazionali. Un rinvio a dicembre comporterebbe una modifica della programmazione televisiva già definita, uno a febbraio sarebbe comunque tutto da valutare alla luce del percorso delle due squadre in Champions League. Per questo, in via Rosellini spingono affinché la sfida tra Bologna e Milan si giochi a porte chiuse o su un campo neutro.