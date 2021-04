CorSera: "Critica irrispettosa e tanti dubbi. Solo un turno per Ibrahimovic"

Nella pagine sportive del Corriere della Sera, c'è spazio stamattina anche per la decisione del Gudice Sportivo dopo l'espulsione di Ibrahimovic contro il Parma: "Critica irrispettosa e tanti dubbi. Solo un turno per Ibrahimovic". Solo un turno di stop per l'attaccante svedese, ma in via Aldo Rossi tutta questa vicenda lascia parecchi dubbi visto che nel Codice di Giustizia Sportiva non sono menzionate le ipotesi di "atteggiamento provocatorio" e di "critica irrispettosa". Ibra sarà comunque costretto a saltare il match di domenica del Diavolo contro il Genoa a San Siro.