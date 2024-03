CorSera: "Gol dal mercato, il record è del Milan"

Il Corriere della Sera ha analizzato l'impatto dei nuovi arrivati nel campionato di Serie A. "Gol dal mercato, il record è del Milan. I nuovi arrivati ne hanno segnati 40", si legge sul quotidiano: decisivi dunque i nuovi acquisti dei rossoneri, soltanto Pulisic ne ha segnati ben 12. Buon impatto di Marcus Thuram, l'attaccante nerazzurro arrivato a parametro zero per sostituire Romelu Lukaku è a quota 10 in campionato. "L'Inter è a quota 24", si legge. Ad essere stato davvero incisivo è stato proprio Big Rom: nella sua prima stagione alla Roma il belga ha segnato ben 18 reti in tutte le competizioni.

"Poi Dan Friedkin è planato sull’ex Inter e ha fatto atterrare a Ciampino il bomber di cui la squadra aveva bisogno. Il centravanti da 18 reti in 37 apparizioni, l’uomo di Coppa che in Europa ha centrato il bersaglio in sette occasioni su nove", evidenzia il quotidiano. E la Juventus? Con un mercato senza particolari colpi di scena l'unica sorpresa resta Yildiz, una risorsa in più per i bianconeri che cercheranno di rivoluzionare la rosa nella prossima sessione. Al momento però è il Milan ad avere avuto un impatto davvero significativo da quanto accaduto la scorsa estate.