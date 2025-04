CorSera: "Il Milan incontra Tare. Vertice con l’ad Furlani"

vedi letture

"Il Milan incontra Tare. Vertice con l’ad Furlani": titola così questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sera che spiega che entra nel vivo il casting per il nuovo direttore sportivo del Diavolo. Nelle prossime ore è in programma un incontro tra l'ad Giorgio Furlani e Igli Tare, ex ds della Lazio attualmente senza squadra che potrebbe quindi iniziare subito a lavorare eventualmente per il club di via Aldo Rossi. E' lui ora in pole position per diventare il nuovo ds rossonero.

Non solo Tare: gli altri nomi in corsa

Oltre a Tare, restano in corsa anche altri profili, che sono però legati ad altri club: un nome che resta cado è quello di Tony D'Amico, ds dell'Atalanta che dovrebbe prima liberarsi dal contratto con i bergamaschi (non è semplice). In via Aldo Rossi piace molto anche Giovanni Sartori, il quale però sembra intenzionato a restare al Bologna.