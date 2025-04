CorSera: "La goleada e la paura. La notte di Maignan"

vedi letture

"La goleada e la paura. La notte di Maignan": apre così questa mattina le sue pagine sportive il Corriere della Sera per commentare la vittoria di ieri sera del Milan contro l'Udinese per 4-0 (in gol Leao, Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders). Sergio Conceiçao ha scelto di cambiare modulo, passando dal 4-2-3-1 al 3-4-3, e ha avuto ottime risposte dalla squadra che da tempo non forniva una prestazione del genere.

Attimi di paura per Maignan

Durante la partita, ci sono stati però attimi di paura per Mike Maignan, rimasto a terra dopo un durissimo scontro con il compagno di squadra Alex Jimenez. Il francese ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in ospedale a Udine dove per fortuna gli esami a cui si è sottoposto hanno dato esito negativo. Il giocatore milanista ha passato la notte in osservazione e rientrerà a Milano questa mattina.