CorSera - Milan, il piano per la rimonta: serve un Leao in serata da Leao e una fase difensiva all'altezza

Il Milan deve rimontare questa sera l'1-0 per la Roma nel match di andata di una settimana fa a San Siro se vorrà conquistare il pass per le semfinali di Europa League. Per farlo, secondo il Corriere della Sera, avrà bisogno di due cose fondamentali: prima di tutto di una fase difensiva all'altezza e non quella vista qualche giorno fa contro il Sassuolo in campionato. E poi serve un Leao in serata da Leao. I fischi dell'andata gli hanno fatto male, chi gli sta vicino assicura che vuole a tutti i costi prendersi la rivincita.

Nella conferenza stampa della vigilia di ieri, Stefano Pioli ha dichiarato sulla gara di questa sera all'Olimpico: "Abbiamo talento, carattere e mentalità. Sappiamo cosa fare. E quando stiamo bene possiamo battere chiunque. De Rossi dice che per noi è l’ultima spiaggia? Sì, per poter andare in semifinale. Noi la Champions però la giocheremo l’anno prossimo e domani (oggi, ndr) faremo il massimo".