CorSera - Milan, infortunio al polpaccio per Ibra: sembra una cosa seria, la sua stagione potrebbe essere finita

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo circa un mese ai box, Zlatan Ibrahimovic era tornato in panchina contro il Lecce. Lo svedese si stava riscaldando nel secondo tempo, pronto per entrare in campo, ma ad un certo punto si è fatto male di nuovo: non si tratta di una ricaduta ma di un nuovo infortunio al polpaccio. Secondo il Corriere della Sera, sembra essere una cosa seria, la sua stagione potrebbe essere già finita.