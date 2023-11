CorSera: "Milan, un bivio d’oro. Battere il Dortmund rilancia speranze e mercato"

"Milan, un bivio d’oro. Battere il Dortmund rilancia speranze e mercato": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista del match di questa sera del Davolo contro il Borussia. Davanti ad un San Siro gremito, i rossoneri devono battere i tedeschi per proseguire la loro corsa verso gli ottavi di Champions League. Alla squadra di Pioli, "bastano" due successi nelle ultime due gare del Girone F per avere la certezza del passaggio del turno.

Qualificarsi agli ottavi non è importante solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello economico perchè porterebbe nelle casse del club di via Aldo Rossi circa una ventina di milioni di euro. Soldi che sarebbero poi utilizzati sul mercato di gennaio per rinforzare la squadra milanista che ha bisogno di innesti soprattutto in difesa e in attacco.