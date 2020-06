CorSera - Panchina Milan, Rangnick resta in pole

In vista della prossima stagione, Stefano Pioli spera ancora di restare al suo posto, ma, nonostante il suo lavoro sia molto apprezzato da Elliott, in pole per la panchina del Milan c'è sempre Ralf Rangnick. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera in edicola stamattina che spiega che l'emergenza coronavirus ha però rallentato la trattiva e i vertici del fondo americano stanno riflettendo sul fatto che questa sia l'estate giusta per avviare una nuova rivoluzione.