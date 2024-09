CorSera: "Pavlovic colpo vincente. Un affare da 18 milioni"

"Pavlovic colpo vincente. Un affare da 18 milioni": titola così questa mattina il Corriere della Sera che parla del serbo come una delle pochissime note positive di questo avvio di stagione del Milan. Arrivato dal Salisburgo a titolo definitivo per 18 milioni di euro più due di bonus, sabato contro la Lazio il difensore rossonero ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera e ha fornito una prestazione più che positiva nonostante qualche errore commesso anche da lui nel secondo tempo.

In pochissimo tempo, Pavlovic è già entrato nei cuori dei tifosi milanisti che ne apprezzano il fisico, la rapidità, il coraggio e soprattutto la personalità. Dopo il 2-2 contro la Lazio, il serbo è stato l'unico giocatore rossonero ad essere applaudito e acclamato dai sostenitori del Diavolo presenti nel settore ospiti dell'Olimpico.