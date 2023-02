CorSera - Ripartenza Milan: fondamentale anche il ritorno in gruppo di Ibra

MilanNews.it

Dietro alla ripartenza del Milan dopo la crisi, c'è sicuramente in primis l'ottimo lavoro di Stefano Pioli, ma c'è un'altra cosa che è stata fondamentale per uscire dal momento difficile, vale a dire il rientro in gruppo di Zlatan Ibrahimovic: come spiega stamattina il Corriere della Sera, infatti, la presenza dello svedese in allenamento ha alzato il ritmo delle sedute. Il numero 11 rossonero è ancora lontano dalla condizione migliore e quindi per ora Pioli non lo ha ancora messo in campo, ma l'effetto Ibra è stato provvidenziale per trascinare il Diavolo fuori dalla crisi.