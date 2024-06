CorSport - Leao e Bennacer, tentazioni arabe. Offerta da 100 milioni al Milan ma vogliono restare

Risuonano le sirene d'Arabia dalle parti di Milanello. Il mondo arabo infatti guarda con grande interesse al Milan: il primo obiettivo è Rafa Leao, il secondo è Ismael Bennacer. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’Al Hilal, squadra che ha vinto l’ultimo campionato in Saudi Pro League, sarebbe pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per il Milan (la clausola è di 175 milioni), più un ricco contratto per il portoghese che vorrebbe però restare in rossonero e con ogni probabilità la tentazione sarà respinta.

Il secondo rossonero tentato dai soldi arabi è Ismael Bennacer, accostato a più di una società della Saudi Pro League. Per il centrocampista algerino sarebbero pronti ricche offerte d’ingaggio, ma dall’entourage del 26enne non arrivano conferme sulla volontà di cambiare aria.