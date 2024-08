CorSport: "Milan, la diga Fofana diventa irrinunciabile"

La situazione nella quale si trova attualmente mette il Milan già nelle condizioni di non poter più sbagliare. Per questo motivo, dopo la disfatta di Parma, Paulo Fonseca è tornato nella giornata di ieri a lavorare a Milanello insieme alla squadra per preparare nel migliore dei modi la trasferta di sabato a Roma contro la Lazio, dove al Diavolo non sarà concesso perdere altri punti preziosi per strada se si vuole vivere una prima sosta per le nazionali in serenità.

Per questo motivo, scrive Il Corriere dello Sport, l'allenatore portoghese "sta lavorando con i suoi collaboratori per trovare l’assetto migliore e tra le varie opzioni a disposizione c’è l’inserimento di Youssouf Fofana dal primo minuto". Il Milan ha già incassato 4 reti nelle prime due partite, ma oltre ai gol la formazione rossonera sembrerebbe essere proprio in balia dell'avversario, motivo per il quale partendo titolare, il francese potrebbe dare maggiore equilibrio in mezzo al campo aggiugendo così una protezione in più ai difensori.