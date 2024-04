CorSport - Milan, Pulisic è l'arma in più del Diavolo: i rossoneri vogliono blindare l'americano

Il Milan si gode il secondo posto in classifica ma anche Christian Pulisic, che si è rivelato per distacco il miglior acquisto dell'ultima sessione di mercato estiva. L'americano in rossonero è rinato e ha già superato ogni suo record personale, realizzando tredici gol tra campionato e coppe europee. Un rendimento notevole, arricchito anche da i sei assist forniti ai propri compagni in campionato e dalla rete che ha aperto le marcature nella sfida vinta 3-0 a San Siro contro il Lecce. L'investimento fatto dal Diavolo, dunque, si è rivelato vincente.

Il Milan adesso, come riporta anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha intenzione di blindarlo nonostante il suo contratto scada il 30 giugno 2027. L'intenzione della dirigenza milanista è quella di prolungare il rapporto con il classe '98 fino al 2028, esercitando l'opzione del prolungamento automatico. Pulisic dunque ha in mente di restare a lungo a Milano e pensa anche in grande, dato che spera di vincere anche un primo trofeo con la casacca milanista. L'Europa League, per uno che qualche anno fa ha conquistato la Champions League con il Chelsea, è uno stimolo da non sottovalutare. La strada verso Dublino ancora è lunga ma il Milan, con un Pulisic così, può ben sperare.