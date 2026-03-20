CorSport: "Tesoro prestiti: oltre 100 milioni potenziali per il nuovo mercato"

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Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così sul Milan: "Tesoro prestiti: oltre 100 milioni potenziali per il nuovo mercato". In vista della prossima campagna acquisti estiva, il club rossonero potrebbe avere risorse importanti da investire anche grazie a parecchi milioni di euro che arriveranno dai riscatti di alcuni giocatori che sono in prestito. Due riscatti sono già sicuri in quanto sono già stati annunciati, vale a dire quelli di Alex Jimenez e Tommaso Pobega, diventanti nelle scorse settimane ufficialmente nuovi giocatori rispettivamente di Bournemouth (il riscatto era stato impostato a 20 milioni di euro più bonus ma solamente il 50% è finito nelle tasche del Milan, il resto andrà al Real Madrid) e Bologna (7 milioni). Altri 15 milioni sicuri arriveranno invece da Alvaro Morata, passato la scorsa estate al Como in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Ci sono buone possibilità poi che vada in porto anche la cessione di Lorenzo Colombo al Genoa (10 milioni), così come Samuel Chukwueze al Fulham per 28 milioni. Più complicati sono invece i riscatti di Ismael Bennacer da parte della Dinamo Zagabria (altri 10 milioni) e di Musah all’Atalanta (26 milioni).