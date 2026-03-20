Verso Milan-Torino, Tuttosport: "Pulisic prova a riavvolgere il nastro". All'andata segnò due gol

Verso Milan-Torino, Tuttosport: "Pulisic prova a riavvolgere il nastro". All'andata segnò due golMilanNews.it
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Oggi alle 09:39Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina in vista di Milan-Torino di domani alle 18 a San Siro: "Pulisic prova a riavvolgere il nastro". Contro i granata si potrebbe rivedere ancora una volta dal primo minuto la coppia d'attacco composta da Christian Pulisic e Rafael Leao. L'americano, che è ancora alla ricerca del suo primo gol nel 2026, fu decisivo nella partita di andata con una doppietta segnata dopo essere entrato in campo nel secondo tempo (3-2 in rimonta del Diavolo che era sotto di due gol).

30° TURNO DI SERIE A ENILIVE - IL PROGRAMMA

venerdì 20 marzo

ore 18.30, Cagliari-Napoli
ore 20.45, Genoa-Udinese

sabato 21 marzo

ore 15, Parma-Cremonese
ore 18, Milan-Torino
ore 20.45, Juventus-Sassuolo

domenica 22 marzo

ore 12.30, Como-Pisa
ore 15, Atalanta-Verona
ore 15, Bologna-Lazio
ore 18, Roma-Lecce
ore 20.45, Fiorentina-Inter