Verso Milan-Torino, Tuttosport: "Pulisic prova a riavvolgere il nastro". All'andata segnò due gol
L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina in vista di Milan-Torino di domani alle 18 a San Siro: "Pulisic prova a riavvolgere il nastro". Contro i granata si potrebbe rivedere ancora una volta dal primo minuto la coppia d'attacco composta da Christian Pulisic e Rafael Leao. L'americano, che è ancora alla ricerca del suo primo gol nel 2026, fu decisivo nella partita di andata con una doppietta segnata dopo essere entrato in campo nel secondo tempo (3-2 in rimonta del Diavolo che era sotto di due gol).
30° TURNO DI SERIE A ENILIVE - IL PROGRAMMA
venerdì 20 marzo
ore 18.30, Cagliari-Napoli
ore 20.45, Genoa-Udinese
sabato 21 marzo
ore 15, Parma-Cremonese
ore 18, Milan-Torino
ore 20.45, Juventus-Sassuolo
domenica 22 marzo
ore 12.30, Como-Pisa
ore 15, Atalanta-Verona
ore 15, Bologna-Lazio
ore 18, Roma-Lecce
ore 20.45, Fiorentina-Inter
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan