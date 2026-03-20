Il QS titola: "Priorità bomber: l'Inter lo blinda, il Milan lo cerca"

vedi letture

"Priorità bomber: l'Inter lo blinda, il Milan lo cerca": titola così stamattina il Quotidiano Sportivo che spiega che i nerazzurri sono al lavoro per rinnovare il contratto e blindare così Pio Esposito, mentre i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione. Tra i nomi che in questo momento vengono accostati di più al Diavolo ci sono quelli di Mateo Retegui e di Moise Kean.

Prima della sfida contro la Lazio, il ds milanista Igli Tare aveva risposto così ad una domanda su Kean: "Se Kean può essere il centravanti del futuro? Inutile parlare adesso di queste cose. Per noi stasera è fondamentale vincere questa partita, vuol dire tanto per la classifica e per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Concentriamoci su queste cose e poi quando sarà tempo di mercato ci sarà tanto di cui parlare”.