Diavolo sfiduciato dal suo pubblico, Il Giornale: "San Siro molla il Milan"

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Nonostante la sconfitta brutta e senza stimoli in casa del Napoli nella sera di Pasquetta, la seconda consecutiva in trasferta dopo quella contro la Lazio, ieri pomeriggio i tifosi del Milan hanno risposto presente e si sono presentati al gran completo per sostenere la squadra contro l'Udinese. Inutile dire che l'attaccamento dei sostenitori rossoneri non è stato ripagato, anzi viceversa è stato disonorato con la peggior partita di tutta la stagione: una sconfitta disordinata, confusa e impaurita per 0-3.

Inevitabili, dunque, i fischi piovuti al termine della gara all'indirizzo della squadra, dopo che già si erano sentiti con forza al termine del primo tempo e nel momento della sostituzione di Leao. Le tre immagini del pomeriggio, come i tre gol subiti, che fanno titolare a Il Giornale così questa mattina: "San Siro molla il Milan". Nel sottotitolo del pezzo di Franco Ordine si legge: "Dopo il Napoli, l'umiliazione con i friulani. Flop tridente, squadra contestata e pioggia di fischi per Leao. I tifosi escono, Champions a rischio". È il momento peggiore della stagione del Milan, pochi dubbi.