Leao nel pallone, il CorSport titola: "Confusione Rafa, lo stadio lo fischia"

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La scena emblematica della sconfitta di ieri pomeriggio del Milan in casa contro l'Udinese, 0-3 l'inappellabile risultato finale, è sicuramente quella dell'uscita di Rafael Leao, numero 10 rossonero e calciatore più pagato dell'intera rosa milanista. Sostituito da Allegri a gara oramai compromessa al minuto 77, la maggior parte del pubblico di San Siro ha risposto con dei sonori fischi, dopo che c'erano stati mugugni a ogni giocata sbagliata del portoghese in campo, sin dal primo tempo.

Inevitabile, dunque questa mattina, il pezzo in merito sul Corriere dello Sport. Il titolo recita così: "Confusione Rafa, lo stadio lo fischia. E Rabiot lo difende". Contestazione feroce per il lusitano che addirittura, al 68°, pensava di dover uscire avendo visto il 10 sulla lavagnetta luminosa: via parastinchi e nastri adesivi, prima di accorgersi che il cambio in corso era per l'Udinese e doveva uscire Zaniolo (CLICCA QUI). Nel post gara Adrien Rabiot ha preso in generale le sue difese, in zona mista: "Posso capire i fischi, anche perché è stata una sconfitta pesante. La cosa che mi ha deluso sono i fischi a Leao perché secondo me lo dobbiamo aiutare, supportare, e questo non lo aiuta".