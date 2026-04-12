La solitudine di Rafa, la Gazzetta: "Leao sotto accusa e contestato"

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La Gazzetta dello Sport questa mattina dedica un pezzo intero a Rafael Leao, eretto a simbolo del tracollo rossonero dai tifosi del Diavolo in quanto giocatore più pagato e su cui tutti ripongono le maggiori aspettative. Ieri il portoghese è stato sostituito al 77° al termine di una prestazione in cui è andato tutto storto, prima da punta e poi nella sua zolla di riferimento sulla fascia sinistra: ad accompagnarlo verso la panchina, solo, una bordata di fischi da parte del pubblico di San Siro.

La rosea questa mattina analizza il caso e titola così, senza mezzi termini: "Leao sotto accusa". Nel sottotitolo: "Il protoghese ancora una volta deludente e fischiatissimo al momento del cambio". È chiaro che non si può dire che ieri sia solo colpa di Rafa, dal momento che a livello di atteggiamento e qualità tecnico-tattica nessun rossonero è stato all'altezza ma il segnale mandato dalla maggior parte dei tifosi del Milan è chiaro: la pazienza con il portoghese è ai minimi storici. Ha provato gettare acqua sul fuoco Adrien Rabiot in zona mista, come viene aggiunto dalla Gazzetta: "Brutto, sbagliamo tutti. Ora aiutiamolo".