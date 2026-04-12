Il Milan si spegne, il CorSport titola: "Buio a San Siro"

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Nessuna luce, ieri, a San Siro: non dopo che il Milan è stato sconfitto per 0-3 dall'Udinese davanti al proprio pubblico, offrendo con ogni probabilità la prestazione peggiore dell'anno. I rossoneri hanno così riaperto, con 4 sconfitte nelle ultime sette gare, ma soprattutto le 3 nelle ultime 4, la lotta per la Champions League: si è avvicinata la Juventus, si è avvicinata la Roma e si può avvicinare il Como. Quattro squadre che nelle ultime sei giornata lotteranno per due soli posti.

Intanto il Corriere dello Sport questa mattina evidenzia proprio questa ombra che si è abbattuta sulla stagione rossonera, citando all'incontrario il titolo della celebre canzone: "Milan, buio a San Siro. Disastro rossonero, trionfo Udinese con un super Atta". Nel sottotitolo si analizza il periodo nero della squadra di mister Massimiliano Allegri: "Terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Allegri prova il 4-3-3 con pessimi risultati. E adesso è allarme Champions". Friulani straripanti e superiori ai rossoneri in tutto, specialmente nell'atteggiamento e nella determinazione messa in campo.