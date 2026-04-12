Il commento del CorSera: "Adesso è il Diavolo ad avere paura"

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Il detto "il calcio è lo sport del Diavolo" sicuramente non può essere considerato come valido se si guarda il filotto delle ultime sette partite del Milan: solo 3 vittorie per i rossoneri, a fronte di 4 sconfitte tutte senza segnare nemmeno un gol. In generale nelle ultime quattro gare, Allegri ha perso in tre occasioni senza mai trovare la via della rete: campanelli su campanelli di allarme che sono confluiti ieri pomeriggio nei fischi assordanti che hanno accompagnato la formazione milanista al termine della gara con l'Udinese.

Qesta mattina, nelle sue pagine dedicate allo sport, il Corriere della Sera commenta così la prestazione negativa rossonera, uscito sconfitto dalle mura amiche di San Siro per 0-3: "Adesso è il Diavolo ad avere paura, il peggior Milan contro l'Udinese". Ci si attendeva tutt'altra prestazione, quantomeno come atteggiamento, dopo il flop di Napoli: invece è arrivato un flop ancora più significativo che rischia di compromettere un'intera stagione. Nel sottotitolo si riportano le parole di Allegri: "I tifosi hanno fatto bene a fischiare, la Champions è ancora a rischio".