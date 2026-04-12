Il Milan cola a picco, Tuttosport: "Così rischia tutto"

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Il Milan è colato a picco. Nell'arco di un mese, dall'8 marzo a oggi, cioè dalla vittoria contro l'Inter nel Derby alla sconfitta contro l'Udinese di ieri pomeriggio, il Diavolo è passato dall'euforia per l'eventualità di rientrare in lotta per il titolo, alla sensazione di paura e smarrimento per aver perso tre delle ultime quattro partite e aver riaperto ogni discorso per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League che sembrava quantomeno indirizzata e in ghiaccio.

Oggi Tuttosport ha commentato la prestazione negativa del Milan di ieri contro l'Udinese a San Siro. Di seguito il titolo scelto dal quotidiano di Torino, che scrive: "Crollo Milan: così rischia tutto". Si legge nel sottotitolo: "Terzo ko e terza partita senza segnare nelle ultime quattro giornate. I rossoneri sembrano aver smarrito concentrazione e forma fisica". E poi ancora, sullo svolgimento della gara: "L'Udinese vince 0-3 tra i fischi di San Siro. Non paga il passaggio al 4-3-3 deciso da Allegri: non risolve il problema del gol ma toglie solidità alla difesa, in balia delle ripartenze della squadra di Runjaic"