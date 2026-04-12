Pioggia di fischi sul Milan e Leao: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

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Il sabato rossonero è stato caratterizzato dai fischi. Il pubblico milanista, a margine della sconfitta a San Siro del Diavolo per 0-3 contro l'Udinese, ha fischiato a fine primo tempo, ha fischiato Leao quando è stato sostituito e ha fischiato alla fine della partita. Di conseguenza questa mattina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti in edicola, titolano sulla squadra di Massimiliano Allegri proprio a partire dalla bordata di fischi ricevuta quando è stata sancita la quarta sconfitta nelle ultime sette gare.

La Gazzetta dello Sport parla del Milan in taglio basso e scrive: "Fischi al Milan (e a Leao)". Nel sottotitolo viene riportata una dichiarazione di Allegri, che non perde la fiducia: "Giusto contestarci ma non falliremo l'obiettivo". Il Corriere dello Sport anche si inserisca in taglio basso: "Milan e Leao, solo fischi. Udinese padrona a San Siro: 0-3 e terzo ko in quattro giornate". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Autogol di Bartesagh. Poi segnano Ekkelenkamp e Atta. Rafa sostituito e contestato: altra bocciatura come falso 9". Tuttosport sempre nella fascia inferiore scrive: "Milan choc, bufera Leao. Udinese padrona a San Siro, Rafa travolto dai fischi". Nel sottotitolo poi si legge: "Zaniolo dà spettacolo, Ekkelenkamp e Atta imperversano dopo l'autogol di Bartesaghi. Terzo ko e terza partita senza segnare nelle ultime quattro. Non paga il passaggio al 4-3-3". Infine il QS che titola: "Milan e Leao, fischi finali. L'Udinese passa a San Siro 0-3: ora è a rischio la Champions"