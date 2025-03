Domani è decisiva. Tuttosport: "Tra Conte e Conceiçao, chi perde è fuori"

Spesso negli ultimi anni quella del Diego Armando Maradona è stata una partita decisiva, così come lo sarà questa volta. Napoli e Milan si giocano una fetta importante della loro stagione domani sera, con i partenopei che non hanno alcuna intenzione di scendere dal treno scudetto, mentre i rossoneri da quello per l'Europa.

Entrambi gli allenatori avranno a disposizione i rispettivi gruppi al completo, quindi ci sarà la possibilità di attingere dalle panchine per cercare di cambiare l'inerzia della partita. In merito alla delicata e decisiva sfida di domani sera, Tuttosport ha questa mattina titolato "Tra Conte e Conceiçao, chi perde è fuori", in quanto non sono ammessi passi falsi. Compierlo significhirebbe compromettere il proprio finale di stagione, e questo scenario sia Milan che Napoli non se lo possono permettere.