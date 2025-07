Duello bianco-rossonero, la Stampa: "Juve-Milan per Hojlund"

Come ogni estate il cosiddetto "valzer degli attaccanti" si sviluppa nei mesi estivi e basta che si concluda l'affare per un centravanti che, come un domino, seguono a ruota tutti gli altri. Quest'anno questa situazione ancora non si è sbloccata ma potrebbe presto succedere. In particolare il destino del Milan, che cerca una punta dalle caratteristiche complementari al Bebote Santiago Gimenez, sembra essere legato a doppio filo a quello della Juventus che già si è rinforzata con Jonathan David ma ne cerca anche un altro. E inoltre, sul piede di partenza c'è Dusan Vlahovic la cui situazione è monitorata al quarto piano di Casa Milan.

Il Milan aspetta di capire come si evolverà la situazione alla Continassa per quanto riguarda il futuro del centravanti serbo. Intanto però iscrive nella sua shortlist un altro calciatore, giovane e già passato dalla Serie A, che è finito anche nel radar juventino. In questo senso La Stampa titola così: "Juve-Milan per Hojlund". Il centravanti danese Rasmus Hojlund è reduce da due stagioni al Manchester United così così ed è pronto a lasciare i Red Devils. Al momento il nodo è il prezzo del cartellino: l'ex Atalanta fu pagato 80 milioni.