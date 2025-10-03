Duello in attacco, la Gazzetta: "Yildiz creativo, Pulisic diretto"

Come ogni big match e supersfida che si rispetti, anche la partita che domenica sera alle 20.45 si giocherà tra Juventus e Milan sarà decisa dalle giocate dei campioni delle due formazioni. In particolare bianconeri e rossoneri, in questo avvio di stagione, possono contare su due uomini in particolare che stanno facendo la differenza, specialmente negli ultimi 25 metri della metà campo avversaria: gli juventini si godono Kenan Yildiz, i milanisti si coccolano Christian Pulisic.

E proprio il giovane talento turco e il campione statunitense sono i protagonisti di un pezzo di commento della Gazzetta dello Sport pubblicato questa mattina e che mette a confronto i due calciatori. Scrive la rosea: "Spacchiamo noi. Yildiz creativo, Pulisic diretto: i rivali geniali di Juve-Milan". Nel sottotitolo in poche parole vengono descritte le loro qualità: "Saltano l'uomo, fanno assist e segnano. Il turco ha ancora potenziale da sviluppare. L'americano è entrato nella piena maturità". E poi segnalate anche delle differenze: "Il bianconero ha colpi da numero 10, il milanista segna di più. E creano la superiorità".