Tomori in forte dubbio, Tuttosport titola: "De Winter tocca a te"

La presenza o meno di Fikayo Tomori contro la Juventus domenica sera è il grande dubbio dell'antivigilia del big match di Torino per il tecnico milanista Massimiliano Allegri. Non è ancora chiaro se il difensore inglese riuscirà a recuperare o meno per la partita: negli ultimi due giorni ha lavorato a parte e la sensazione è che, anche in caso di recupero in extremis, potrebbe andare a sedersi in panchina per non rischiare dall'inizio. Chiaro che l'allenatore livornese debba correre ai ripari e la soluzione alternativa è gà pronta, un'altra vecchia conoscenza juventina.

Titola Tuttosport questa mattina: "De Winter tocca a te, la Juve nel destino". Nell'occhiello si legge: "Il possibile forfait di Tomori spalanca le porte all'ex gioiello del Genoa". E poi ancora nel sottotitolo: "Il belga verso la prima da titolare in Serie A: i bianconeri lo presero quando aveva 16 anni. Storia di una scalata da urlo". Dopo Lierse e Zulte Waregem, l'esperienza con la Juventus Next Gen prima di esordire in prima squadra proprio con Allegri: poi ceduto all'Empoli in prestito e al Genoa a titolo definitivo, da qui l'arrivo in estate al Milan. Ha già giocato in tutti e tre i ruoli della difesa di Max in questo avvio di stagione: soluzione affidabile.