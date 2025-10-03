Anche la Gazzetta ai piedi di Luka Modric: "Mai così"

vedi letture

Tutti sono ai piedi di Luka Modric, anche la Gazzetta dello Sport che oggi decide di aprire in prima pagina con il fuoriclasse croato su cui poi c'è un approfondimento subito in apertura. Il focus si concentra sull'eterna giovinezza del capitano della Croazia che, a 40 anni, ha dominato la Serie A in queste prime 5 giornate, non solo da un punto di vista tecnico ma anche e soprattutto dal punto di vista fisico come dimostrano i dati sui chilometri percorsi, i possessi vinti e i palloni intercettati.

La Gazzetta dello Sport scrive e titola su Modric: "Mai così. Luka va sempre di corsa, per i test fisici è un ragazzo". Nel sottotitolo si prova a spiegare il segreto di questa fonte della gioventù: "Cura maniacale del corpo e degli allenamenti per la stella del Milan: il minutaggio è cresciuto rispetto alla scorsa stagione. Qualità e sostanza". Oltre a dominare le statistiche in Serie A di possessi vinti e intercetti, come detto, è primo anche per passaggi riusciti e passaggi riusciti nella metà campo avversaria. Continua la rosea: "In rossonero finora è stato in campo il 70% dei minuti, la scorsa stagione al Real meno del 50%".