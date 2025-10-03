Juve-Milan è anche la sfida di Rabiot, Tuttosport: "Milioni di rimpianti"

L'atmosfera di Juventus-Milan non sarà particolare ed emozionante solo per Massimiliano Allegri, che per la prima volta in 12 anni siederà all'Allianz Stadium come avversario, ma anche per un altro grande ex dei bianconeri come Adrien Rabiot, centrocampista francese che l'estate scorsa lasciò a parametro zero Torino e si accasò al Marsiglia da cui, nell'ultima sessione estiva, è stato comprato dal Milan e ha potuto riabbracciarsi con il tecnico-papà Max Allegri.

Oggi Tuttosport ripercorre quell'addio di Rabiot alla Juve e lo identifica con queste parole: "Rabiot-Juve, milioni di rimpianti". Nell'occhiello si legge un recap della situazione: "Nell'estate 2024 non ci fu mai un'offerta della Juve, che stava puntando Koopmeiners, così si è consumato il divorzio da quello che oggi sarebbe il capitano e domenica va a Torino da temibile ex". Ancora poi nel sottotitolo viene aggiunto: "I dirigenti ritenevano le richieste iniziali troppo alte e non iniziò neanche la trattativa, anche per la volontà di Motta che alla fine diede il suo ok". Nonostante l'amicizia e vari colloqui con Thiago, non ci furono i presupposti per restare alla Juve.