Verso Juve-Milan: si entra nel clima. Le prime pagine dei quotidiani sportivi

vedi letture

Conclusasi anche la tre giorni europea, la testa può tornare definitivamente sul campionato di Serie A che riparte quest'oggi, con la gara tra Hellas Verona e Sassuolo. A chiudere il programma del sesto turno, domenica sera alle 20.45, sarà il big match tra Juventus e Milan che verrà disputato all'Allianz Stadium di Torino. Già da questa mattina si inizia a parlarne in maniera più massiccia sulla stampa come dimostrano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport omaggia Luka Modric che, nonostante i 40 anni, si sta dimostrando ancora totalmente in grado di competere ad altissimi livelli. La rosea titola: "Baby Modric. Il tesoro del Milan". Poi nel sottotitolo continua: "Ha 40 anni ma ha test fisici da record e in campo corre come i più giovani. E Allegri prepara uno scherzo da ex".

Il Corriere dello Sport si concentra sul ritorno di Massimiliano Allegri a Torino contro la Juve: "Paura, eh?". E poi ancora: "Allegri contro. Dopo 12 anni esatti torna allo Stadium da avversario". Continua poi il CorSport: "Cacciato dalla Juve, rivalutato al Milan. Il 6 ottobre 2013 guidò i rossoneri a Torino, domenica è di nuovo contro. Si ripresenta da capolista e con Rabiot. Un vero romanzo".

Anche Tuttosport apre tenendo questa linea di ritorni ma concentrandosi proprio su Adrien Rabiot: "Juve-Milan col veleno dell'ex. Rabiot, milioni di rimpianti". Nel sottotitolo: "'L'anno scorso al francese, che adesso sarebbe leader del centrocampo bianconero e capitano, non fu mai formalizzata una proposta di rinovo; chiedeva troppo e gli fu preferito Koopmeiners". Il QS si incentra sui duei allenatori: "Rebus Tudor, carica Allegri"