Esami negativi dopo la botta alla testa. La Gazzetta: "Pavlovic cucito con nove punti"

Strahinja Pavlovic è tornato a Milano, da Firenze, con 10 punti in più rispetto a quando è partito sabato. Sfortunatamente solo uno di questi è stato conquistato sul campo, mentre gli altri gli sono stati cuciti in fronte dopo un duro scontro di gioco con Pietro Comuzzo che aveva preoccupato un po' tutti, al punto da richiedere in un primo momento l'intervento della barella.

Avuto la peggio in questo duro scontro testa contro testa, Pavlovic è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove per fortuna gli esami ai quali è stato sottoposto hanno dato tutti esito negativo. Il centrale serbo è stato medicato dai dottori, i quali gli hanno lasciato un bel regalino, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato: "Pavlovic cucito con nove punti"