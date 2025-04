Europa si o Europa no? Tuttosport: "Il Milan si trova a un bivio europeo"

vedi letture

Se il campionato finisse oggi il Milan chiuderebbe al nono posto in classifica, fuori da ogni competizione europea. Certo, mancano ancora 6 giornate alla fine della Serie A, ma questa squadra nel corso di questa stagione è stata troppo discontinua per credere che farà un filotto di vittorie che le permetteranno di rientrare in Europa.

L'ultima spiaggia è però rappresentata dalla Coppa Italia, ma anche in quel caso il percorso è piuttosto tortuoso, anche perché c'è da battere prima l'Inter in semifinale e poi il Bologna (considerato lo 0-3 dell'andata contro l'Empoli) in finale. In merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina titolato "Il Milan si trova a un bivio europeo", dicendo che un'annata senza competizioni continentale potrebbe agevolare dell'allenatore che siederà in panchina, ma quando ti chiami Milan, in questi casi sono più gli aspetti negativi che quelli positivi.