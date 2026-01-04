Fenerbahçe interessato a Nkunku, ma vorrebbe uno sconto importante rispetto ai 35 milioni che chiede il Milan

In merito all'interessamento del Fenerbahçe per Christopher Nkunku, l'edizione di Tuttosport in edicola stamattina riferisce che i turchi vorrebbero uno sconto importante rispetto ai 35 milioni di euro che chiede il Milan per aprire alla cessione. C'è poi da convincere anche lo stesso attaccante francese che non sembra aperto ad un trasferimento in Turchia nonostante il pressing di Domenico Tedesco, attuale tecnico dei gialloneri e suo ex allenatore al Lipsia.

Prima della sfida contro il Cagliari, il ds rossonero Igli Tare ha commentato così a DAZN le voci di mercato su Nkunku: "Lui non è mai stato messo in discussione da parte nostra, sta completando un suo inserimento dovuto da diverse situazioni: vuoi la preparazione non fatta, l’infortunio che ha avuto nel mese di settembre che ha rallentato un po’ il suo percorso. Nell’ultimo mese ci sono stati dei segnali, si è inserito bene, è benvoluto anche dalla squadra. I due gol fatti gli danno fiducia. Peccato per questo infortunio, siamo fiduciosi e non l’abbiamo mai messo in discussione”.