QS: "Allegri si gode il nuovo Leao: segna ancora e fa sognare"

vedi letture

"Allegri si gode il nuovo Leao: segna ancora e fa sognare": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo. Il portoghese è tornato in campo venerdì a Cagliari dopo alcune settimane ai box per un fastidio muscolare e ha deciso il match con una sua rete. Non è la prima volta in questo campionato che il numero 10 milanista regala i tre punti al Diavolo: era infatti già successo contro la Fiorentina (doppietta) e con la Lazio. L'ex Lille ha dunque portato al Milan già nove punti puliti.

Dopo la gara contro il Cagliari, Max Allegri ha parlato così a Sky della posizione in campo di Leao: "Quando è in mezzo al campo è più vivo nel gioco: quando gioca a sinistra ogni tanto si addormenta ed esce dalla partita, invece da centravanti, avendo qualità e caratteristiche per farlo fa bene. La condizione è ancora da trovare".