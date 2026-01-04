Milan, Nkunku punta a tornare in campo giovedì contro il Genoa

Christopher Nkunku, che ha saltato la trasferta di Cagliari di venerdì a causa di un pestone subito contro l'Hellas Verona, punta a tornare in campo giovedì sul campo del Genoa: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, l'attaccante francese, autore di una doppietta contro i veneti, si sta allenando ancora a parte e si sta sottoponendo a fisioterapia per smaltire il suo problema fisico. L'obiettivo è essere di nuovo a disposizione di Max Allegri per la trasferta al Marassi di Genova.

Si riporta di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:

02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari-Milan 0-1

03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese 1-0

03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa 1-1

03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma 1-1

03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce 1-1

03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma 1-0

04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli DAZN

04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese DAZN

04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY

04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN