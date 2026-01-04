Gazzetta: "Tutto un altro Leao. Mai così decisivo: Rafa centravanti fa volare il Milan"

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Tutto un altro Leao. Mai così decisivo: Rafa centravanti fa volare il Milan". La scelta di Max Allegri di cambiare la posizione in campo di Rafael Leao e spostarlo nel ruolo di centravanti sta pagando. Rispetto al passato, il portoghese è ora più convinto e concreto, più continuo e più consapevole dei suoi mezzi. Un ruolo fondamentale nella sua crescita è senza dubbio del tecnico livornese, che fin dal primo giorno è stato convinto che Leao potesse fare bene anche da prima punta.

Dopo la gara contro il Cagliari, decisa proprio da una rete del portoghese, Allegri ha parlato così a Sky della posizione in campo di Leao: "Quando è in mezzo al campo è più vivo nel gioco: quando gioca a sinistra ogni tanto si addormenta ed esce dalla partita, invece da centravanti, avendo qualità e caratteristiche per farlo fa bene. La condizione è ancora da trovare".