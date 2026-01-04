Tuttosport titola: "Solido e pragmatico. Allegrissimo Milan"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Solido e pragmatico. Allegrissimo Milan". In attesa di vedere cosa farà stasera l'Inter contro il Bologna, i rossoneri si godono ancora almeno per qualche ora il primato in classifica in Serie A. La squadra milanista di Max Allegri si sta rivelando sempre più creatura del proprio allenatore: otto vittorie su undici ottenute di corto muso e nove clean sheet.

Si riporta così la classifica di Serie A aggiornata in attesa delle partite di oggi:

Milan 38 (17 partite giocate)

Inter 36 (16)

Napoli 34 (16)

Roma 33 (18)

Juventus 33 (18)

Como 30 (17)

Bologna 26 (16)

Atalanta 25 (18)

Lazio 24 (17)

Sassuolo 23 (18)

Udinese 22 (18)

Cremonese 21 (17)

Torino 20 (17)

Parma 18 (17)

Cagliari 18 (18)

Lecce 17 (17)

Genoa 15 (18)

Verona 12 (16)

Pisa 12 (18)

Fiorentina 9 (17)