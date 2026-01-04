La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "In 18 giorni 5 gare. Perchè Allegri sogna di volare"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "In 18 giorni 5 gare. Perchè Allegri sogna di volare". I rossoneri sono attesi da due gare a San Siro e da tre trasferte. L'obiettivo del Diavolo è ovviamente fare più punti possibili, sfruttando anche il fatto che nel mese di gennaio Inter e Napoli saranno impegnati in Champions League e avranno anche lo scontro diretto in campionato.

Questo il calendario del Milan a gennaio:

Giovedì 8 MILAN-GENOA

Domenica 11 FIORENTINA-MILAN

Giovedì 15 COMO-MILAN

Domenica 18 MILAN-LECCE

Domenica 25 ROMA-MILAN