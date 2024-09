Fonseca in bilico, chi al suo posto? Gazzetta: "Difesa a quattro, esperienza e capacità di costruire: Sarri il candidato in pole"

Paulo Fonseca si giocherà la panchina del Milan domenica sera nel derby contro l'Inter. In caso di esonero, il Milan ha già bene in mente le caratteristiche che dovrà avere il sostituto: "Difesa a quattro, esperienza e capacità di costruire: Sarri il candidato in pole" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che l'eventuale erede del portoghese dovrà giocare con la difesa a quattro, valorizzare gli acquisti del mercato estivo e avere esperienza internazionale.

In quest'ottica, il primo nome della lista è Maurizio Sarri. Un altro profilo apprezzato in via Aldo Rossi, soprattutto da Zlatan Ibrahimovic, è Igor Tudor, ex compagno di squadra alla Juventus dello svedese. Il ritorno a Milanello di Massimiliano Allegri sembra invece essere più una suggestione che un'opzione. Ci sono infine anche tre piste straniere: Tuchel, Conceiçao e Terzic.