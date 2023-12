Frosinone, mercato e Pioli: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il Milan gioca contro il Frosinone questa sera e sui giornali di questa mattina è questo il tema centrale se si parla del Diavolo, spesso con le parole di Stefano Pioli riportate. Ma gli accenni al mercato, vista la vicinanza della sessione di riparazione e le lacune della rosa rossonera causa infortuni, si fanno sempre più insistenti e dettagliati. Queste le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, usciti in edicola questa mattina.

La Gazzetta dello Sport in taglio alto si dedica tanto alle cose rossonere. Per prima cosa parla di mercato e titola: "Milan, pronti interventi. David e Kiwior prenotati per gennaio". Poi poco più sotto affronta il tema Frosinone: "Theo, Tomori e Chukwueze: Pioli schiera l'unità anti-crisi". Sono questi i giocatori su cui punterà maggiormente l'allenatore del Diavolo. Il Corriere dello Sport, per presentare la sfida di questa sera a San Siro, riprende le parole di Pioli: "Io solo? Non è così". E poi nel sottotitolo: "Lavoro nelle condizioni ideali". Quindi c'è Tuttosport che parla sia di mercato che della partita. Per prima cosa scrive: "Pioli c'è un altro incubo Ibra", con riferimento all'omonimo di Zlatan che milita nel Frosinone. Poi lancia l'indiscrezione di mercato: "Ricci accelera, il Milan lo cerca". Ci sarebbe un forte interesse del Milan per il centrocampista del Torino Samuele Ricci. Quindi il QS che scrive: "Pioli in bilico, deve dribblare anche Maldini. Esame Frosinone".