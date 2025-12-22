Fullkrug al Milan. La Gazzetta in apertura: "Il 9 in più"
MilanNews.it
Nei prossimi giorni Massimiliano Allegri potrebbe accogliere già accogliere a Milanello il primo rinforzo del calciomercato invernale. Stiamo ovviamente parlando di Niclas Fullkrug, attaccante classe 1993 pronto a sbarcare gratis in Italia dal West Ham, squadra con la quale non è riuscito a trovare né la fiducia né tanto meno la continuità che si aspettava.
Non un colpo di prospettiva, ma per l'immediato, che La Gazzetta dello Sport ha voluto celebrare in primo piano nell'apertura di oggi titolando "Il 9 in più. Via libera dal West Ham. Il centravanti arriva gratis, sbarcherà prima di Natale", proprio come richiesto da Allegri, che avrà così modo di lavorarci sin da subito per buttarlo nella mischia già nei primissimi impegni di gennaio.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Gabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firmedi Pietro Mazzara
Le più lette
2 Gabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firme
3 Ordine: "Forse persino Giroud, alla sua bella età, richiamato a Milanello potrebbe offrire un rendimento meno incerto"
4 Garlando: "Allegri con le sue strategie di turnover ha fatto chiaramente capire quali siano le sue gerarchie"
06:40 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Luca SerafiniLa differenza tra Hojlund e Nkunku (ma non solo…). Trappola turnover, pagato dazio. L’onestà di Chivu. Con il Como in Australia per la gioia di Scaroni
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com