Fullkrug al Milan. La Gazzetta in apertura: "Il 9 in più"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:10
di Lorenzo De Angelis

Nei prossimi giorni Massimiliano Allegri potrebbe accogliere già accogliere a Milanello il primo rinforzo del calciomercato invernale. Stiamo ovviamente parlando di Niclas Fullkrug, attaccante classe 1993 pronto a sbarcare gratis in Italia dal West Ham, squadra con la quale non è riuscito a trovare né la fiducia né tanto meno la continuità che si aspettava. 

Non un colpo di prospettiva, ma per l'immediato, che La Gazzetta dello Sport ha voluto celebrare in primo piano nell'apertura di oggi titolando "Il 9 in più. Via libera dal West Ham. Il centravanti arriva gratis, sbarcherà prima di Natale", proprio come richiesto da Allegri, che avrà così modo di lavorarci sin da subito per buttarlo nella mischia già nei primissimi impegni di gennaio. 