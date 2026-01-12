Futuro annunciato. Tuttosport: "Nkunku sulle voci di mercato: «Resto qui»"

vedi letture

Quello di ieri potrebbe essere un gol che gli vale la permanenza al Milan. Rispetto agli scorsi giorni le voci sull'interesse del Fenerbahce si sono affievolite, ma chissà che il club di Istanbul non possa farsi nuovamente sotto in questo calciomercato. La volontà di Christopher Nkunku è però chiara: vuole restare in rossonero e giocarsi le sue chances, ancora di più adesso che si è sbloccato.

A mettere ulteriormente i punti sulle "i" il diretto interessante, che nel corso del post partita di ieri ha ribadito che non si muoverà da Milano, almeno in questo gennaio. In merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina titolato: "Nkunku sulle voci di mercato: «Resto qui»"