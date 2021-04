Gazzetta - Futuro Donnarumma: Juve pronta se Gigio lascia il Milan gratis

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio al futuro di Donnarumma, soffermandosi sul blitz di Raiola a Torino. Tra 77 giorni il miglior portiere italiano potrebbe svincolarsi: se succederà - scrive la rosea - i bianconeri sono pronti a cogliere al volo l’occasione. Raiola, dunque, si sta portando avanti e la Juve non si è tirata indietro: il noto procuratore vorrebbe per Gigio uno stipendio da 12 milioni netti, cifra alta in tempi di Covid, ma di fronte a un possibile affare a costo zero la società juventina potrebbe fare un sacrificio, cercando di avvicinarsi all’ingaggio richiesto.