Gazzetta - Il Milan ha in mano il gradimento di Brassier, ma serve tempo: va convinto il il Brest a lasciarlo partire per meno di 10 milioni

Il Milan è lavoro per provare a dare un altro difensore centrale a Stefano Pioli e tra i nomi sulla lista del Diavolo c'è anche quello di Lilian Brassier del Brest. Il club di via Aldo Rossi ha in mano il gradimento del giocatore, ma per chiudere eventualmente questa trattativa servirà un po' di tempo. A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che aggiunge che, tra le cose da fare, c'è da battere la concorrenza del Monaco e c'è da convincere il Brest a lasciarlo partire per meno di 10 milioni di euro.

Brassier non è l'unico profilo che sta seguendo il Milan che deve ancora decidere se affondare sul francese oppure andare su qualche altro obiettivo di mercato. Nelle scorse ore, per esempio, è stato accostato parecchio ai rossoneri il nome di Alessandro Buongiorno, difensore centrale e capitano del Torino.