Gazzetta: "Milan: acquisti sì, risultati no. Spendere non fa rima con...vincere"

"Milan: acquisti sì, risultati no. Spendere non fa rima con...vincere": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nonostante i tanti milioni spesi dal Diavolo sul mercato sia in estate che a gennaio i rossoneri stanno vivendo una stagione piuttosto deludente. Il club di via Aldo Rossi ha sborsato 108,5 milioni di euro di cartellini per rinforzare la rosa milanista, ma è passato dal secondo posto in campionato della scorsa stagione all'attuale nono posto di quest'anno.

Questi, nel dettaglio, tutti i colpi in entrata del Milan tra il mercato estivo e quello invernale:

MERCATO ESTIVO

Fofana 20 milioni

Pavlovic 18 milioni

Emerson Royal 13,5 milioni

Morata 13 milioni

Abraham prestito

MERCATO INVERNALE

Gimenez 28,5 milioni

Bondo 10 milioni

Joao Felix 4,5 milioni (prestito oneroso)

Sottil 1 (prestito oneroso)

Walker prestito

TOTALE SPESA PER I CARTELLINI: 108,5 milioni di euro