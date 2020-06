Gazzetta - Milan, Bakayoko sempre nei radar rossoneri ma costa ancora molto

Il nome di Tiemoué Bakayoko continua ad essere accostato al Milan, anche se resta una pista molto complicata. Il problema, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, è sempre il prezzo del suo cartellino: un anno fa, i rossoneri non lo hanno riscattato in quanto ritenevano troppo alta la cifra chiesta dal Chelsea (35 milioni di euro) e purtroppo i costi non sembrano essere diminuiti di molto.