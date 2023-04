Gazzetta - Milan, il problema fisico di Diaz non preoccupa: all’andata dei quarti di Champions ci sarà

MilanNews.it

Brahim Diaz, uno dei grandi protagonisti della netta vittoria del Milan in casa del Napoli, è stato costretto ad abbandonare il campo nel secondo tempo per un leggero fastidio muscolare: secondo La Gazzetta dello Sport, il problema non preoccupa, con lo spagnolo che è uscito per precauzione e dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per l'andata dei quarti di Champions League in programma il 12 aprile a San Siro sempre contro il Napoli.