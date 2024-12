Gazzetta - Milan, Jovic sta meglio ma non è stato convocato per la Roma

vedi letture

Nonostante si sia allenato regolarmente in gruppo negli ultimi giorni a Milanello, Luka Jovic non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida casalinga di questa sera del Milan contro la Roma: l'attaccante serbo, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, sta meglio dopo l'intervento chirurgico dello scorso 26 novembre per rinforzare il canale inguinale sinistro, ma non è stato convocato dal tecnico rossonero per la gara contro i giallorossi.

Questa la probabile formazione del Milan contro la Roma:

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

22 Emerson Royal 46 Gabbia 28 Thiaw 19 Theo Hernandez

29 Fofana 42 Terracciano

21 Chukwueze 14 Reijnders 20 Jimenez

7 Morata

Indisponibili: Florenzi, Leao, Loftus-Cheek, Pulisic, Musah, Okafor, Jovic.